Hausbewohnerin traf in St. Johann auf Einbrecher-Duo

St. Johann in Tirol – Beim Verlassen eines Einfamilienhaus nach einem Einbruch in St. Johann liefen am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Täter einer Hausbewohnerin in die Arme. Das Duo ergriff daraufhin die Flucht. Laut Polizei sollen die Männer einige tausend Euro Bargeld sowie Schmuck entwendet haben.