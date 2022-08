Brennholz-Aktion in Bezirken, Vereine erhalten Finanz-Stütze

Neu ist, dass das Land in ganz Tirol auf die Gebührenbremse steigen will. LH Günther Platter, LHStv. Ingrid Felipe und der Chef der Anti-teuerungsgruppe im Land, Wirtschaftslandesrat Anton Mattle, appellierten gestern eindringlich an die Kommunen, im kommenden Jahr auf eine Erhöhung der Kinderbetreuungs- und Müllgebühren zu verzichten. Der Einnahmenentfall soll den Gemeinden mit rund zehn zusätzlichen Millionen aus dem Gemeindeausgleichsfonds abgegolten werden.

Was die Energiefrage betrifft, so kündigt die Landesregierung an, in jedem Bezirk zumindest ein Brennholztrockenlager einzurichten. Die Abgabe des dortigen Brennholzes soll für bezugsberechtigte Personen zum Selbstkostenpreis erfolgen – die Differenz übernimmt das Land. Hierfür werden drei Millionen Euro reserviert.