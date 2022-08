„Il Messia“: Ein Klassiker unerhört ungehört neu

Innsbruck – Händels Oratorium „Messias“ ist eindeutig das bekannteste Werk des deutschen Meisters des Barock. Der „Messias“, der am Sonntag im Innsbrucker Haus der Musik erklang, war allerdings anders als gewohnt. Nicht nur, weil hier in Italienisch statt in Englisch gesungen wurde, auch musikalisch. Da gibt es Sequenzen wie das „Halleluja“, die fast Ohrwürmer sind, während andere ganz neu, unerhört ungehört daherkommen.

Was sie auch sind, galt das Libretto der 1768 – 26 Jahre nach der uns bekannten – in Florenz uraufgeführten Fassung, die Alessandro De Marchi nun zu Gehör gebracht hat, doch lange als verschollen. In zwei, statt in drei Teilen wird hier die in knappe Sieben- bis Elfsilber gegossene christliche Heilsgeschichte erzählt, beginnend mit den alttestamentlichen Prophezeiungen von Propheten wie Jesaja über das Leben Jesu, seine Geburt, seinen Tod am Kreuz und sein erhofftes zweites Kommen.