Schlaganfall mit 28 Jahren: Bobpilotin Beierl kämpft um Alltag und Karriere

Innsbruck – „Ich bin erst mal raus.“ Bobfahrerin Katrin Beierl meldete sich gestern mit einem Bild aus dem Krankenbett und einer schockierenden Diagnose zu Wort – ausgerechnet an ihrem 29. Geburtstag: Die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin hatte vor knapp einer Woche beim Urlaub in Peru einen Schlaganfall erlitten. „Zunächst dachte ich, es wäre eine normale Migräne“, schilderte sie in einem berührenden Instagram-Posting.

📸 Posting | Der Instagram-Eintrag von Beierl

Entgeltliche Einschaltung

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Als sich keine Besserung einstellte, nahm Beierl den erstmöglichen Flug zurück nach Wien. Die Diagnose war dann ein großer Schock: „Als 28-Jährige denkt man nicht einmal an einen Schlaganfall.“ Sie habe nunmehr einen Großteil ihrer Sehfähigkeit am linken Auge verloren. „Glücklicherweise ist dies das einzige Symptom, das ich derzeit habe. Aber es ist immer noch scheiße. Die Ärzte sagen, dass ein Teil der Sehkraft möglicherweise in nächster Zeit zurückkommen könnte, aber das ist jetzt noch unklar.“ Langzeitfolgen sind auch nicht ausgeschlossen. Ob die Gesamtweltcup-Siegerin von 2020/21 je wieder mit dem Auto, geschweige denn mit einem Bob fahren kann, ist unsicher.

Die kommende Saison ist aus meiner Sicht fast abgesagt. Es braucht ein kleines Wunder, damit ein Start in der zweiten Saisonhälfte möglich ist. Wolfgang Stampfer, Bob-Trainer

Für Trainer Wolfgang Stampfer war die Diagnose ebenso ein Schock: „Jetzt ist es wichtig, dass sie bald wieder am Alltagsleben teilnehmen kann.“ Das Sportliche rücke dabei in den Hintergrund: „Die kommende Saison ist aus meiner Sicht fast abgesagt. Es braucht ein kleines Wunder, damit ein Start in der zweiten Saisonhälfte möglich ist.“

Jetzt einen Bluetooth Lautsprecher von Sony gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Pilotin Beierl hatte bei den Olympischen Spielen in Yanqing im Februar im Zweierbob gemeinsam mit Jennifer Onasanya den zehnten Platz belegt. Im Monobob wurde sie 14., bei ihrem Olympia-Debüt vor vier Jahren in Pyeongchang hatte sie im Zweierbob den 17. Rang belegt.