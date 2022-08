Bäume in Flammen: Feuerwehren und Heli rückten in Musau aus

Musau – Ein Blitzschlag war vermutlich die Ursache für einen Brand am Dienstag im Gemeindegebiet von Musau. Laut Polizei gerieten gegen 9.40 Uhr unterhalb der Gehrenspitze in schwer zugänglichem Gelände zwei Bäume in Brand. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Vils, Pflach, Reutte, Lechaschau, Pinswang, Musau und Höfen gelöscht. Aufgrund der Lage des Brandes kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (TT.com)