Bluttest macht Diabetes vor dem Auftreten erster Symptome sichtbar

In der Schweiz sind fast 500.000 Menschen an Diabetes erkrankt. Diese Stoffwechselstörung nimmt aufgrund der gemeinsamen Wirkung von Bewegungsmangel und unausgewogener Ernährung stetig zu. Wird die Krankheit im Vorfeld – im Stadium der Prädiabetes – erkannt, kann der Entwicklung zu einer entwickelten Diabetes durch eine entsprechende Lebensweise entgegengewirkt werden.

Leider weist ein Drittel der Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Herz-Kreislauf-, Nieren- oder neurologische Komplikationen auf, wodurch ihre Lebenserwartung beeinträchtigt wird, wie die Universität Genf (UNIGE) am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt. Das Erkennen des Umschlagens von Prädiabetes auf Diabetes ist komplex, da der Zustand der betroffenen Zellen, die in sehr kleinen Mengen im Herzen eines Organs unterhalb der Leber, der Bauchspeicheldrüse, verteilt sind, durch nicht-invasive Untersuchungen nicht quantitativ bewertet werden kann.