Fast 100 Tonnen tote Fische aus der Oder in Polen geborgen

Tote Fische in der Oder an der Grenze zu Polen.

Warschau, Berlin – Nach dem großen Fischsterben in der Oder hat die polnische Feuerwehr nach eigenen Angaben bisher fast 100 Tonnen toter Fische aus dem Grenzfluss zu Deutschland und dem kleineren Fluss Ner geborgen. Insgesamt seien es 97,95 Tonnen, sagte die Sprecherin der Feuerwehr-Hauptverwaltung am Dienstag in Warschau. Der Großteil entfalle dabei auf die verendeten Fische aus der Oder.