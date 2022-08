Zeugin rief Polizei: Diebe von Baustellen-Geräten in Innsbruck festgenommen

Innsbruck – Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei drei mutmaßliche Diebe in Innsbruck fassen konnte. Die Frau schlug am Montag gegen 2 Uhr in der Früh Alarm, nachdem sie auf einer Baustelle gesehen hatte, wie die Männer diverse Gegenstände wegschafften. Die Beamten machten sich auf den Weg, die Täter hatten da allerdings schon das Weite gesucht.