„Job Sharing" und Co.: Land Tirol legt Strategie für Arbeitsmarkt 2030 vor

💬 Stimmen

Erwin Zangerl, Präsident Arbeiterkammer Tirol

„Aktuell sind die Zahlen des Tiroler Arbeitsmarktes zwar sehr erfreulich, aber es besteht absolut kein Grund zu übertriebener Freude. Die massive Teuerung bringt viele Menschen in Tirol an ihre finanzielle Belastungsgrenze und darüber hinaus. Deshalb dürfen weitere Unterstützungsmaßnahmen nicht ausbleiben. Denn wir haben auch noch die langfristigen Herausforderungen zu bewältigen: Digitalisierung, Demographie, Klimakrise. Gerade in unsicheren Zeiten muss deshalb das Fundament des Tiroler Arbeitsmarktes gestärkt werden. Dazu sind hochwertige, ganzjährige Arbeitsplätze, attraktive und ausreichend geförderte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, der Ausbau der Kinderbetreuung und vieles andere mehr notwendig. Die Strategie ‚Tiroler Arbeitsmarkt 2030‘ spricht die wesentlichen Themen für den Arbeitsmarkt an und wird breit von den Partnern im Land getragen. In der Umsetzung müssen wir bereit sein, neue Wege zu gehen, denn weitere Herausforderungen werden sicherlich auf uns zukommen.“

Martin Wetscher, Vizepräsident Wirtschaftskammer Tirol

„Gemeinsam und umfassend – so ist die vorliegende Strategie erarbeitet worden. Dafür bedanke ich mich bei allen Partnern. Der Strategie liegen tiefe Überlegungen zugrunde und es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, diesen Fahrplan zu präsentieren. Er dient uns in den kommenden Jahren als Leitlinie. Mit den akuten Herausforderungen des Personalmangels sind wir nicht allein: Es handelt sich um ein weit verbreitetes Problem in Europa. Doch wichtig wird es in jedem Fall sein, dass wir unser Denken aufbrechen und dass Menschen, die leistungsbereit sind, arbeiten können – ob in Form von Überstunden oder freiwillig trotz Erreichen des Pensionsalters. Wir müssen für sie alle Arbeitsmöglichkeiten schaffen, ohne ihre Motivation durch erhöhte Abgaben etc. zu verringern.“

Philip Wohlgemuth, Vorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Tirol

„Ein sicherer Arbeitsplatz, gute Einkommen, umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und die Absicherung im Fall des Arbeitsplatzverlustes sind entscheidende Indikatoren, um für die Menschen in unserem Bundesland ein gutes Leben zu gewährleisten. In unserer gemeinsam erarbeiteten Strategie geht es nicht nur darum, Menschen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen, wir wollen sie dort auch halten und zwar in guten Jobs mit fairen Einkommen, von denen man leben kann. Wesentlich ist hierfür die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – es freut mich sehr, dass hier ein gemeinsamer Schulterschluss zu maßgeblichen Verbesserungen gelungen ist. Mit der Stärkung der Lehrausbildung und Unterstützung junger Menschen – unter anderem mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit – setzen wir ein wichtiges Zeichen für junge Menschen und sorgen gleichzeitig für die dringend benötigten Fachkräfte der kommenden Jahre. Wir brauchen in Tirol eine Politik für Wachstum und Beschäftigung sowie soziale Sicherheit, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Mit der Strategie ‚Arbeitsmarkt Tirol 2030‘ ist uns die Weichenstellung zu einem guten Leben für alle gelungen.“

Alfred Lercher, Arbeitsmarkt Service Tirol