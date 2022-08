Wieder Erdrutsch auf der Marmolata: Weitere Felsstürze erwartet

Doch damit kommt das Gebirge nicht zur Ruhe: Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ist die Gefahr von weiteren Felsstürzen groß, sodass der Durchgang in der unmittelbaren Umgebung per Anordnung verboten ist. Die Ursache für den Felssturz sei schwer zu ermitteln, da es in letzter Zeit keine Temperaturschwankungen gegeben hat, heißt es laut Ansa.

An dem höchsten Berg der Dolomiten kamen am 3. Juli elf Menschen ums Leben, als an einem rund 300 Meter höher gelegenen Grat ein Stück des Gletschers abbrach und mehrere Bergsteiger unter sich begrub. Acht Menschen wurden damals verletzt. Den Gletscherabbruch führten Experten auf die Folgen des Klimawandels zurück. In dem Gebiet war es zuvor viel wärmer als üblich.