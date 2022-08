Breitenbach feiert neuen Ehrenbürger Alois Margreiter

Breitenbach am Inn – Vizebürgermeister Adolf Moser konnte in Vertretung des Bürgermeisters am Montagabend Sportehrenzeichen vergeben und GemeinderätInnen danken. Höhepunkt war aber die in Breitenbach sehr seltene Verleihung der Ehrenbürgerschaft an LA Alois Margreiter. „Viele ehrenamtliche Vereinsfunktionäre, engagierte GemeinderätInnen – das ist für den Zusammenhalt und die Entwicklung in unserer Gemeinde wichtig“, freute sich Vizebürgermeister Adolf Moser vor rund 200 Gästen im Rappoldsaal.