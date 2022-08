„Gate 23“ in Kitzbühel: „Last call“ für Sommertheater

„Gate 23“ geht ins Finale und ist nur noch am 18. und 19. August in der LMS Kitzbühel zu sehen.

Und nicht nur der Autor war bisher begeistert. Das Sommertheater-Ensemble zaubert den Zuschauern wieder bei jeder Vorstellung ein Lachen ins Gesicht. Die Geschichte in „Gate 23“ bietet – wie alle Jahre beim Sommertheater – die Gelegenheit, einfach einen schönen Theaterabend zu genießen. Worum geht’s in „Gate 23“? Sie lernen einander am Flughafen kennen, Gate 23. Patrick muss zu einem Geschäftstermin nach Asien, die Mathematikerin Ela nach New York, um sich einer Herzoperation zu unterziehen. Patricks Maschine fällt aus. Notgedrungen vertreibt er sich die Zeit mit Ela bis zu ihrem Abflug. Ein älterer Herr mischt sich ins Geschehen. Er scheint mehr über die Zukunft der beiden zu wissen als sie selbst ...