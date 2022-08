Zeichen gegen das Vergessen: „Arbeiten zur Literatur“ von Willi Pechtl

Landeck – Das Schaffen von Plakaten für Literatur- und Musikveranstaltungen, Buchillustrationen und das Gestalten von Buchumschlägen, Prospekten und Katalogen sind sein Metier. Es begleitet den 1951 im Pitztal geborenen und in Strad bei Tarrenz lebenden Tiroler Künstler Willi Pechtl seit seinem Studium an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien.