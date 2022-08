Hofwaldtrail in Innsbruck: FPÖ übt scharfe Kritik an Bürgermeister Willi

In Sachen Freizeitnutzung rund ums Höttinger Bild kehrt politisch vorerst keine Ruhe ein.

Vize-BM Markus Lassenberger übt zugleich heftige Kritik an Stadtchef Georg Willi (Grüne): Dieser habe bei der Protestversammlung am Höttinger Bild noch angekündigt, eine Lösung zu suchen, „obwohl er genau wusste, dass er bereits die Weisungen des zuständigen ÖVP-Vizebürgermeisters Johannes Anzengruber intern overruled hat, indem er den Weiterbau des ursprünglichen Trails über die Köpfe hinweg anordnete“. Für Lassenberger ist eine neue Routenplanung „das Gebot der Stunde“ – wobei die FPÖ von Anfang an gegen weitere Bike-Trails auf der Nordkette gewesen sei.