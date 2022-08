Von Leiter gefallen: 40-Jähriger starb bei Arbeitsunfall in Braunau

Braunau am Inn – Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann Reparaturarbeiten an einer Außenlampe durchgeführt. Er stand auf einer Leiter in ca. drei Meter Höhe und versuchte, eine defekte Glühbirne aus der Fassung zu drehen und eine neue zu montieren. Der Mann fiel daraufhin, aus bisher nicht geklärter Ursache, von der Leiter.