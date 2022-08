Box-Camp fand großen Anklang

Kusai Al Arab (r.), ein Boxer des BC Unterberger, stieg in Wörgl nach seinem Kampf gegen Loris Vona als Sieger aus dem Ring.

Wörgl – Der Boxclub Unterberger blickt auf eine aufregende Woche zurück. Zum Abschluss des Box-Camps in Wörgl (knapp 70 Teilnehmer) flogen am Samstag beim ÖBV-Turnier in Rattenberg die Fäuste. Einen der elf Kämpfe unter freiem Himmel konnte auch der Innsbrucker Sefi Ahmat (Boxring Innsbruck) für sich entscheiden.