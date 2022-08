Kiesenhofer verpasste im Einzelzeitfahren als Fünfte das Podest

München – Anna Kiesenhofer hat am Mittwoch bei der Rad-EM im Rahmen der European Championships in München eine Medaille im Einzelzeitfahren verpasst. Die Niederösterreicherin, die vor einem Jahr in Tokio beim Olympischen Straßenrennen sensationell triumphiert hatte, benötigte für die 24 km 32:00,87 Minuten und wurde damit Fünfte. Die 31-Jährige verpasste das Stockerl um gut 33 Sekunden. Die Tirolerin Christina Schweinberger belegte Rang acht. Die Schweizerin Marlen Reusser verteidigte ihren Titel.