Rapper Haftbefehl sagt Tour ab: „Körper braucht Pause"

© Lukas Seufert via www.imago-images.de

Frankfurt am Main – Der Rapper Haftbefehl hat seine geplante Tour aus gesundheitlichen Gründen ersatzlos abgesagt. „Mein Körper braucht eine Pause. Eine Pause, von der ich noch nicht weiß wie lange sie gehen wird", schrieb Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, am Mittwoch auf Instagram. Betroffen von den Tournee-Aus ist auch der für 3. September anberaumte Wien-Gig in der Simm City.