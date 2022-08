Ein Hörsturz ist kein Notfall, aber eine klare Warnung

In Watte gehüllt muss sich nicht immer gut anfühlen. Es kann in bestimmten Fällen sogar zum Unwohlsein führen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch von einem Moment auf den anderen schlechter hört. „Nach einem Hörsturz nehmen die Patienten Geräusche wie durch Watte wahr. So beschreiben sie gerne die plötzlich auftretende Schwerhörigkeit“, berichtet HNO-Arzt Thomas Rainer.