Gut zu wissen: Mit vier einfachen Schritten einen Schlaganfall erkennen

Innsbruck – Etwa 24.000 Menschen erleiden in Österreich jedes Jahr einen Schlaganfall. Dass von der Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht nur ältere Menschen betroffen sein können, zeigt der Fall der Bobfahrerin Katrin Beierl. Die erst 28-Jährige Wahl-Tirolerin erwischte es vor knapp einer Woche im Urlaub in Peru. Durch die plötzliche Druchblutungsstörung im Gehirn verlor sie den Großteil ihrer Sehfähigkeit am linken Auge – ob diese zurückkehrt und ob die Olympiateilnehmerin ihre Karriere fortsetzen kann, ist ungewiss.