88-Jährige in Innsbruck mit "Neffentrick" um wertvolle Goldmünzen gebracht

Innsbruck – Am Mittwochmittag ist in Innsbruck eine ältere Dame angerufen worden. Mehrere Personen am anderen Ende der Leitung (weiblich und männlich) behaupteten gegenüber der 88-Jährigen, dass deren Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Deshalb müsse sie einen sechstelligen Betrag zahlen. Die Angerufene könne jedoch mit einer Kaution helfen.