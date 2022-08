Betreutes Wohnen in Igls biegt in die Zielgerade

Igls – Voll im Zeitplan liegt die Bebauung des Widumplatzes in Igls. Nicht ganz ein Jahr nach dem Spatenstich fand am Mittwoch die Firstfeier statt. In dem fünfgeschoßigen Bau direkt an der Igler Straße errichtet die Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG 20 Wohneinheiten für Senioren, die Betreuung wird durch die Innsbrucker Sozialen Dienste ISD erfolgen. In dem zweiten, zurückversetzten eingeschoßigen Baukörper findet nicht nur der Spar-Lebensmittelmarkt einen neuen Platz, sondern auch der Allgemeinmediziner Harald Paul. Der Igler Hausarzt kann damit seine Patienten schon bald in einer modernen, behindertengerechten Praxis betreuen.