Trump-Gegnerin Liz Cheney verliert und kämpft weiter

Cheney, die noch vor zwei Jahren mit 73 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, gilt eigentlich als konservatives Urgestein. Ihr Vater ist der frühere Vizepräsident Richard Cheney; sie selbst war die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus. Doch nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol stellte sie sich gegen den Präsidenten. Sie stimmte für seine Amtsenthebung und ist Vizevorsitzende des Ausschusses, der den Kapitolsturm untersucht. Das trug ihr heftige Angriffe und Revanchegelüste von Trump sowie anonyme Drohungen ein. Sie ließ sich deshalb im Wahlkampf kaum in Wyoming blicken, während Hageman unermüdlich durch den Bundesstaat tourte und letztlich mit weit mehr als 60 Prozent der Stimmen gewann.

Plus

Cheney gab sich in der Niederlage kämpferisch. In einer Rede vor Anhängern bezog sie sich auf Präsident Abraham Lincoln und den Bürgerkriegsgeneral Ulysses S. Grant, der später ebenfalls Präsident wurde. Der Mut dieser Männer habe die Freiheit gerettet, sagte sie. „Wir dürfen nicht untätig verschwenden, wofür so viele gekämpft haben und gestorben sind.“ Republikaner, Demokraten und Unabhängige müssten zusammenstehen gegen diejenigen, „die unsere Republik zerstören würden“.