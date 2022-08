Rudolf Striedinger: Ein General mit Geld fürs Rüsten

Wien – Was hat der künftige Generalstabschef Rudolf Striedinger (60) seinen Vorgängern voraus? Kenner der Materie müssen für eine Antwort nicht lange nachdenken: Striedinger wird ab Oktober ein Bundesheer führen, das im Gegensatz zu früher über ausreichend finanzielle Mittel verfügen sollte. Denn noch vor Striedingers Amtsantritt im Oktober will die Bundesregierung auch ein Landesverteidigungs-Finanzierungsgesetz auf den Weg schicken. Zentraler Inhalt: Die Ausgaben für die Landesverteidigung sollen von heuer 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im kommenden Jahr auf ein Prozent und dann bis 2026 weiter auf 1,5 Prozent des BIP steigen. Die neue Lage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine beschert auch der rot-weiß-roten Armee, was ihre Offiziere schon lange fordern.