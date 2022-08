Elfjähriger stürzte in Graz aus Fenster, Umstände noch unklar

Graz – Ein elfjähriger Bub dürfte bereits am Montagabend in Graz aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gefallen sein und sich dabei verletzt haben. Die näheren Umstände des Vorfalls sind allerdings noch unklar, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Anzeige wurde erst am Dienstag im Beisein der Mutter auf der Polizeiinspektion Hauptbahnhof eingebracht. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Der Schüler war offenbar am Montag gegen 20.00 Uhr zusammen mit Freunden in einem Mehrparteienhaus in der Starhemberggasse. Aus nicht näher bekannten Gründen stürzte er dann aus einem Fenster rund dreieinhalb Meter tief auf ein Vordach. Dort blieb er verletzt liegen und schrie um Hilfe. Passanten hörten ihn, halfen ihm vom Dach und brachten ihn zu seiner Mutter. Diese fuhr ihn ins LKH Graz-West, wo eine Oberschenkelprellung festgestellt wurde.

Am Tag nach dem Vorfall erstattete der Bub zusammen mit seiner Mutter die Anzeige, doch die genauen Umstände sind noch unklar. Er meinte, er habe sich aus dem Fenster gelehnt und sei dann hinabgestürzt. Die Ermittler hoffen auf Informationen von möglichen Zeugen. Diese können unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz weitergegeben werden. Laut Polizei hatte der Bub übrigens „großes Glück", denn wäre er nicht am Vordach gelandet, wäre er rund sechs Meter tief gefallen und hätte sich womöglich weit schlimmere Verletzungen zugezogen. (APA)