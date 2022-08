Spekulationen über Wallner-Rückkehr im Oktober

Bregenz – In der Vorarlberger Volkspartei geht man offenbar davon aus, dass Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) im Oktober in sein Amt zurückkehren könnte. Das berichtete der ORF Vorarlberg. ÖVP-Vertreter wollten das am Donnerstag weder bestätigen, noch dementieren. Wallner trat am 22. Juni einen mehrwöchigen Krankenstand an. Seine Aufgaben in der Regierung übernahm Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, in der Partei Landesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP).