Schuldenberatungen: Erstkontakte und Privatkonkurse in Österreich steigen

Wien – Die Teuerung sei für immer mehr Menschen akut existenzbedrohend, urgierte die österreichische Schuldenberatung am Donnerstag in einer Aussendung. Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Zahl der Erstkontakte bei der Beratungseinrichtung im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent. Im selben Zeitraum wurden rund 34 Prozent mehr Privatkonkurse eröffnet. Man müsse Förderungen gezielter ausschütten, so die Forderung. Die Folgen der Teuerung würden ohnehin erst verzögert spürbar.

Aufgeblähte Lebenserhaltungskosten würden "viele über kurz oder lang überfordern", hieß es in der Aussendung. Die Zahl der Privatkonkurse steige in allen Bundesländern an, die Spitze der Pleitewelle dürfte noch nicht erreicht sein, befürchtet Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Das Problem sei, "dass diese steigenden Konkurszahlen die Auswirkungen der Teuerung noch kaum beinhalten. Die Effekte der Preissteigerung werden erst verzögert zu Konkursen führen." Daher beobachte man "die Situation mit großer Sorge", wurde Mitterlehner in der Aussendung zitiert.