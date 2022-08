Drama mit fünf Toten: Unwetter trafen Teile Österreichs mit voller Wucht

Der Unglücksort am St. Andräer See. © ERWIN SCHERIAU

Klagenfurt, Graz – Das Unwetter kam wie eine dunkle Wand daher. „Es hat uns alle völlig unerwartet erwischt. Es gab keine Warnung, nichts", sagt ein Einheimischer, der die Tragödie im Kärntner Bezirk Wolfsberg miterlebte. In der Freizeitanlage St. Andrä hat ein kurzes, aber enorm heftiges Gewitter mit Sturmböen am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mehrere Bäume entwurzelt.

Bei dem Unwetter am St. Andrä im Lavanttal sind zwei Kinder von umstürzenden Bäumen erschlagen worden. © GEORG BACHHIESL

Die Folgen sind fatal: Zwei einheimische Mädchen im Alter von vier und acht Jahren kamen dabei ums Leben, 15 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Darunter fünf weitere Kinder. Vielleicht zehn Minuten hatte das Unwetter gedauert, und nur wenige Sekunden jene Böe, die Bäume umwarf.

Wie es von der Wasserrettung hieß, habe man ein solches Elementarereignis in der Gegend noch nie erlebt: Rettungsschwimmer, die Badegäste vor dem urplötzlich aufziehenden Sturm warnen wollten, wurden regelrecht umgeweht, 50 Zentimeter hohe Wellen wurden verzeichnet. Und Bäume stürzten auf die Badbesucher.

📽️​ Video | Christa Kummer aus der ORF-Wetterredaktion erklärt, wie das Wetter so schnell umschlagen konnte:

Auch in Niederösterreich kostete das plötzliche Unwetter Menschenleben. Drei Wanderinnen starben in Gaming durch einen umgestürzten Baum. Hagelschauer und extreme Windspitzen hatten mehrere Buchen und Fichten umgerissen.

Auch weite Teile der Steiermark wurden am Donnerstag von einem schweren Gewitter mit Starkregen und Sturm heimgesucht. Böen mit bis zu über 139 km/h zogen eine Spur der Verwüstung durch die Regionen. Mehr als 3000 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Aufräumarbeiten dauern an.

Extremwetter Zwar lassen sich einzelne Extremereignisse nicht direkt auf eine bestimmte Ursache zurückführen, klar ist laut Weltklimarat aber: Durch die Klimakrise werden Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Stürme und Hitze häufiger und intensiver. Das heißt: Niederschläge und Stürme werden stärker, Hitzewellen heißer und Dürren trockener.

Auch die Energieversorger wurden von den Unwetter überrascht. Zehntausende Haushalte waren bzw. sind ohne Strom, sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark. „Wir haben eine wirklich angespannte Situation, weil sie sich nicht angekündigt hat. Es gab keine Wahrung über die Landeswarnzentrale“, sagte Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark. Laut ZAMG habe sich die Unwetterfront aus Italien weiter als erwartet in den Osten bewegt. Es war kurz aber heftig, so die Meteorologen.

In den vergangenen zehn Jahren habe es keine solche Schäden gegeben – vor allem nicht in so einem großen Raum. Das Ausmaß sei durchaus mit Sturmtief „Paula“ 2008 zu vergleichen, so Harnik-Lauris. Der Zugverkehr bleibt weiter eingeschränkt.

Das Unwetter, das im Lavanttal gewütet hatte, hatte sich am Abend bereits völlig verzogen, eine Pressekonferenz des Bezirkshauptmann Georg Fejan fand sogar bei unbedecktem Himmel statt. Von dem, was wenige Stunden zuvor gegen 15.30 Uhr passiert war, zeugten aber noch abgerissene Blätter, geknickte Zweige – und umgestürzte Bäume.

Das Gelände wurde von der Staatsanwaltschaft gesperrt und soll von einem Sachverständigen untersucht werden. 45 Sanitäterinnen und Sanitäter waren ebenso im Einsatz wie 71 Mitglieder der Wasserrettung, Polizei und fünf Feuerwehren, die zwei Personen befreiten, die unter Bäumen eingeklemmt waren. Eine prophylaktische Suchaktion im See – am Ufer war Kleidung gefunden worden, die zuerst niemandem zugeordnet werden konnte – wurde ohne Ergebnis beendet.

📽️​ Video | Berichte zu den Unwettern

Drei Wanderinnen in NÖ durch umgestürzten Baum getötet

In niederösterreichischen Gaming (Bezirk Scheibbs) wurden indes Donnerstagnachmittag drei Wanderinnen durch einen umgestürzten Baum getötet, das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben im Bereich der Zellerrain Straße.

Die Opfer waren nach Polizeiangaben 52, 57 und 58 Jahre alt. Sie stammten aus den Bezirken Melk in Niederösterreich und Kirchdorf in Oberösterreich. Zwei weitere Frauen blieben unverletzt.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war die fünfköpfige Gruppe auf dem NÖ Landesrundwanderweg „Alpinweg" im Abstieg von der Herrenalm in Richtung Parkplatz Taglsbach in der Gemeinde Gaming gegen 17 Uhr von dem heftigen Unwetter samt Hagelschauer und extremen Windspitzen überrascht worden. In der Folge stürzten zahlreiche Buchen und Fichten um, einer der Bäume traf die beiden Niederösterreicherinnen und die 57-jährige Oberösterreicherin.

Die unverletzt gebliebenen Wanderinnen wollten der Polizei zufolge einen Notruf absetzen, was jedoch nicht möglich war, weil kein Mobiltelefonnetz vorhanden war. Die Frauen liefen deshalb zum Parkplatz Taglsbach, wo sie auf einen Unbeteiligten trafen und darum baten, einen Notruf abzusetzen. Das geschah um 17.45 Uhr.

Mit dem Roten Kreuz wurden auch die Bergrettung, „Christophorus 15", die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Der Notarzt des Hubschraubers konnte nur mehr den Tod der drei Frauen feststellen. Die Opfer wurden von der Bergrettung bis zu einer Forststraße gebracht.

Die Alpinpolizei begann noch am Donnerstagabend mit Ersterhebungen. Dabei wurde festgestellt, dass die umgestürzten Bäume augenscheinlich keine Vorschäden aufgewiesen hatten und offensichtlich durch den Sturm umgestürzt waren. Aufgrund der anhaltenden Gefährdung wurden der „Alpinweg" und die Forststraße/Wanderweg von Seehof in Richtung Mittersee, Obersee, Herrenalm von der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs behördlich bis kommenden Montag gesperrt.

Kärnten: Noch 5000 Haushalte ohne Strom

Die Landes Alarm und Warnzentrale spricht alleine für Donnerstag von 500 erfolgten Feuerwehreinsätzen in den Bezirken St. Veit an der Glan, Feldkirchen, Völkermarkt, Wolfsberg und dem östlichen Bereich von Klagenfurt Land. Dabei waren wohl an die 1000 Feuerwehrleute im Einsatz. Bis in die Nacht gab es Einsätz und auch Freitagfrüh geht es weiter. Es ging vor allem darum, Häuser von Bäumen zu befreien, um Dächer vor dem nächsten Regen wieder provisorisch abzudichten.

In Fisching nahe Zeltweg wurde ein Strommasten einer 220-kV-Leitung, welche die Umspannwerke Obersielach und Hessenberg verbinden, beschädigt. © UNBEKANNT

Auf der Störungsseite der Kärnten Netz werden in den betroffen Bezirken tausende Stromausfälle angezeigt. Die Monteure seien im Dauereinsatz, so Robert Schmaranz von der Kärnten Netz AG. Am Nachmittag seien rund 20.000 Haushalte ohne Strom gewesen, bis zum Abend waren es noch 5000. In der Nacht sei ein weiteres starkes Gewitter über das Land gezogen, die neue Störungen brachten. In den Bezirken St. Veit und Wolfsberg waren in der Früh noch ca. 5000 Haushalte betroffen, so Schmaranz.

Zehntausende Haushalte in der Steiermark ohne Strom Zwischenzeitlich waren um die 65.000 steirische Haushalte ohne Strom. Am Abend war rund ein Viertel aller steirischen Trafostationen außer Betrieb, hieß es seitens der Energie Steiermark Netze. Laut Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, wurden alle Kräfte in den Einsatz gerufen und sogar Monteure aus dem Urlaub in den Dienst geholt. Neben Niedrigspannungsleitungen war auch eine Hochspannungsleitung betroffen: In Fisching nahe Zeltweg wurde ein Strommast einer 220-kV-Leitung, welche die Umspannwerke Obersielach und Hessenberg verbindet, beschädigt. „Das Ausmaß der Schäden ist enorm“, so Harnik-Lauris im APA-Gespräch. „Wir haben eine wirklich angespannte Situation in der Steiermark, weil sie sich nicht angekündigt hat. Es gab keine Wahrung über die Landeswarnzentrale.“ Laut ZAMG habe sich die Unwetterfront aus Italien weiter als erwartet in den Osten bewegt. Es war kurz aber heftig, so die Meteorologen. In den vergangenen zehn Jahren habe es keine solche Schäden gegeben – vor allem nicht in so einem großen Raum. Das Ausmaß sei durchaus mit Sturmtief „Paula“ 2008 zu vergleichen

Bahn-Unterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärnten

Nach dem großflächigen Ausfall des Zugverkehrs wegen des heftigen Unwetters gibt es weiter Streckenunterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärntens. Aufräum- und Reparaturarbeiten seien in vollem Gange, zahlreiche Behinderungen dank des Einsatzes der ÖBB-Reparaturteams bereits behoben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Freitag mit. Gesperrt bleiben die Strecken Leoben bis Friesach bzw. St. Michael bis Wald am Schoberpass den ganzen Freitag bis Mitternacht.

Ab voraussichtlich Samstag Betriebsbeginn sind diese Strecken wieder eingleisig befahrbar. Die Fernverkehrszüge (Rail- bzw. Nightjet) von Wien nach Venedig und retour werden am Freitag über Salzburg umgeleitet.

Die Fernverkehrszüge von Wien nach Villach bzw. von Graz bis Selzthal entfallen am Freitag. Passagiere werden gebeten, Alternativverbindungen über Salzburg bzw. den Nahverkehr zu benutzen. Schienenersatzverkehr wurde zwischen Leoben und Friesach und zwischen St. Michael und Wald am Schoberpass eingerichtet. Auch im Güterverkehr kommt es derzeit zu Behinderungen und möglicherweise längeren Transportzeiten, so die ÖBB in einer Aussendung.

Heftige Unwetter hatten am Donnerstagnachmittag die Stromversorgung und Bahninfrastruktur im Süden Österreichs schwer beschädigt. Die ÖBB stellten am Nachmittag den gesamten Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein. Ursache war ein großflächiger Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung für den Bereich Kärnten und Steiermark, hieß es.

© UWZ

Windspitzen deutlich über 100 km/h Die schwere Gewitterfront, die am Donnerstag von Westen her über Österreich gezogen ist und im Kärntner Lavanttal zwei Kinder das Leben kostete, hat enorme Windspitzen mit sich gebracht. Aus dem schwerstbetroffenen St. Andrä im Lavanttal, wo der Sturm Bäume auf einem Freizeitareal am See entwurzelte, wurden laut ZAMG 103 km/h gemeldet. Punktuell dürften aber wohl noch höhere Werte zu verzeichnen gewesen sein, meinte ein Meteorologe. Die Unwetter zogen von Kärnten weiter Richtung Steiermark, wo etwa bei Neumarkt Sturmspitzen von 139 Stundenkilometern registriert wurden, in Köflach beispielsweise waren es 113 km/h. Folgen hatte der Wettereinbruch auch für das St. Pöltner Musikfestival Frequency, das angesichts einer Unwetterwarnung unterbrochen werden musste. „Es zieht weiter Richtung Osten, Wien wird gestreift, ebenso das Waldviertel", sagte der diensthabende ZAMG-Meteorologe für Wien, Niederösterreich und das Burgenland zur Prognose für die kommenden Stunden. Zur Warnung vor solchen Unwettern grundsätzlich verwies der Experte auf die große Eigendynamik der Wetterereignisse mit „enormen Beschleunigungen". Dadurch und weil die bestehenden Prognosemodelle die Ausgangslage noch nicht exakt einschätzen könnten, könne es im Extremfall zu größeren Abweichungen kommen. Gewitterwarnungen hätten generell zwar für heute bestanden. „Die Gewitter sind aber ausgeschert", meinte der Meteorologe.

Dutzende Menschen per Hubschrauber gerettet

Aus den meisten steirischen Bezirken wurden teils schwere Schäden auf Straßen, Gebäude und Fahrzeuge gestürzte Bäume gemeldet. Zahlreiche Hausdächer wurden abgedeckt. Im Grazer Bezirk Gösting durchschlug ein Baum die Windschutzscheibe eines fahrenden Pkw. Die drei Insassen blieben dabei unverletzt. Gleiches gilt für die Insassen eines Linienbusses in der St. Peter-Hauptstraße, auf den Teile eines Daches gestürzt waren. Ein Fahrgast erlitt allerdings einen Schock und wurde vom Roten Kreuz behandelt.

Sturmböen deckten zahlreiche Hausdächer ab, wie hier im steirischen Neudorf. © APA

Am Ingeringsee wurden 25 eingeschlossene Menschen, darunter fünf Kleinkinder, von Hubschraubern aus der Notlage befreit. Im Bereich Reicherhube befanden sich weitere 34 eingeschlossene Personen. Der Weg zu diesem Bereich konnte durch die Feuerwehr Bischoffeld freigelegt werden. Alle 63 Personen, die von den Evakuierungen betroffen waren, blieben unverletzt.

Die heftigen Sturmböen, die plötzlich auch über den Großraum Graz fegten und Bäume knickten sowie Baugerüste umwarfen, ließen in der St.Peter-Hauptstraße sogar Teile eines Dachs auf einen Linienbus krachen.

Auch in Glanegg im Kärtner Bezirk Feldkirchen stürzten wegen des Sturms etliche Bäume auf die Straßen. Ein Baum traf das fahrende Auto einer 25 Jahre alten Frau und beschädigte das Fahrzeug. Auch das Auto eines 18 Jahre alten Lenkers wurde beschädigt. Die Millstätter Straße musste vorübergehend gesperrt werden, weil links und rechts beschädigte Strommasten in die Fahrbahn ragten.

Umgestürzte Bäume blockierten zahlreiche Straßen © APA

Am Klopeiner See rutschte ein 56 Jahre alter Bademeister eines Hotels während des Unwetters beim Anlegen eines Tretbootes aus. Er streifte am Steg und stürzte in den See. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

Autobahn wegen umgestürzter Bäume gesperrt

Auf der A2 zwischen St. Andrä und Wolfsberg stürzten etwa 30 Bäume auf die Fahrbahn. Wegen umgestürzter Bäume gesperrt war auch die Auf- und Abfahrt Bad St. Leonhard nördlich von Wolfsberg, teilten Polizei und ASFINAG mit. Die Klagenfurter Schnellstraße bei St. Veit war ebenfalls in beiden Richtungen gesperrt, nachdem ein Baum auf die Straße gestürzt war. Auch in St. Veit wurden mehrere Autos durch umgestürzte Bäume beschädigt und Straßen blockiert.

Die A2 wurde wegen entwurzelter Bäume auf den Fahrbahnen gesperrt © APA

Van der Bellen und Nehammer drückten Betroffenheit aus

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat auf seinen Social Media-Seiten sein Mitgefühl mit den Betroffenen der schweren Unwetter in Österreich zum Ausdruck gebracht: „Teile Kärntens und der Steiermark sind von schweren Unwettern getroffen und mehrere Menschen dabei schwer verletzt worden. Eine unermessliche Tragödie ist, dass bei den Unwettern zwei Kinder gestorben sind. Das macht mich zutiefst betroffen. Meine Gedanken sind bei ihren Familien", schrieb der Präsident. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem fürchterlichen Schicksalsschlag für die Familien.

„Allen Rettungskräften, die mit Professionalität und Mut in diesen Tagen zur Stelle sind, danke ich für ihren Einsatz. Allen Menschen, die in Situationen wie diesen füreinander da sind, danke ich für ihre Solidarität", so Van der Bellen.

Frequency unterbrochen, Sturm traf auch MotoGP-Gelände

Nach tropischen Temperaturen bis zum frühen Nachmittag – Veranstalter Harry Jenner hatte von „bestem Wetter" gesprochen – wurde indes auch das Frequency-Festival in St. Pölten an seinem Eröffnungstag schließlich wegen eines Unwetters unterbrochen. Unter noch immer dunklem Himmel ging es später aber weiter.

Das Unwetter hat auch die MotoGP in Spielberg getroffen. Zahlreiche Zelte dürften durch die Sturmböen zerstört oder gar weggeweht worden sein. Der Tourismusverband Murtal hat eine Hotline für Camper, die nun kein Quartier haben, eingerichtet: 03577/26600. (TT.com, APA)