Heftige Unwetter: Zwei Kinder in Kärnten erschlagen, Zugverkehr eingestellt

Klagenfurt – Bei einem schweren Unwetter im Kärntner Lavanttal sind am Donnerstagnachmittag zwei Kinder ums Leben gekommen. Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte, wurden in St. Andrä mindestens zehn Personen verletzt, darunter sollen sich auch mehrere Schwerverletzte befinden. Laut ersten Angaben der Polizei waren mehrere Bäume am St. Andräer See umgestürzt.

Der Einsatz war am frühen Abend noch im Gange, die Rede ist von völlig chaotischen Zuständen im Bezirk Wolfsberg. Rotes Kreuz und Feuerwehr stehen im Großeinsatz, neben zahlreichen Rettungsfahrzeugen waren auch zwei Hubschrauber und mehrere praktische Ärzte an Ort und Stelle.

Unwetter hatten am Donnerstagnachmittag bereits zu Problemen auf Straßen in Kärnten und der Steiermark geführt: Sturmböen warfen Bäume um, sie blockierten an mehreren Stellen die Autobahnen A2 und A9. Besonders betroffen war der Osten Kärntens und der obersteirische Bezirk Liezen, hier standen die Feuerwehren am frühen Abend noch im Einsatz.

ÖBB stellen Bahnverkehr ein

Wegen der schweren Unwetter in Süd- und Ostösterreich wurde am Abend der komplette Zugverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark eingestellt. Ursache war ein großflächiger Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung für den Bereich Kärnten und Steiermark, informierte die Bahn in einer Aussendung. Die Dauer der Unterbrechung war vorerst nicht absehbar. Nicht dringende Reisen solle man auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, hieß es.

Laut Bahn kommt es in der betroffenen Region zu einem Ausfall des gesamten Schienenverkehrs. Auf der Strecke befindliche Züge wurden in den nächsten Bahnhof geführt. Ersatzverkehr ist nur eingeschränkt möglich. Ein Notfahrplan ist seitens der ÖBB in Ausarbeitung. Die Dauer der Sperre wird sich erst nach genauer Schadensbegutachtung im Laufe der nächsten Stunden prognostizieren lassen. Alle verfügbaren Mitarbeiter sind im Einsatz, versicherte die Bahn via Aussendung. (TT.com, APA)