Sommer legt Pause ein: Land warnt vor heftigen Regenfällen in Tirol

Innsbruck ‒ Mit der Hitze ist es vorerst vorbei in Tirol: Eine Kaltfront sorgt nämlich für einen markanten Wetterumschwung. Bereits am Donnerstag kühlte es deutlich ab, dazu treffen nun wiederholt Ausläufer kräftiger Gewitter über Italien auch in Tirol und Vorarlberg ein. Vor allem am Freitag muss den ganzen Tag über mit Starkregen gerechnet werden. Gebietsweise drohen große Regenmengen und auch Überflutungsgefahr und Vermurungen.

Besonders betroffen sind das Außerfern, Teile des Bezirks Landeck, Gebiete nördlich des Inns, Kufstein und Teile Osttirols. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich in der Nacht von Freitag auf Samstag vom Oberland und Außerfern ins Unterland.

Die Wetterwarnung für Freitag

Laut Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale, könnten vom Bregenzerwald und dem Arlberggebiet über das Außerfern und den oberbayrischen Alpenrand bis zu den Kitzbüheler Alpen verbreitet 50-100 l/m² Regen fallen.

Auch das Land hat eine Wetterwarnung herausgeben: In den Einzugsgebieten von Lech, Vils, Isar, Inn (Oberland und Unterland), Innzubringer, Sill, Großache, Drau und Isel werde von Freitag auf Samstag mit einem Anstieg der Wasserführung gerechnet.

Ruhigere Aussichten

Am Wochenende zieht die Front dann nach Osten ab, dahinter stellt sich, von ein paar Schauern und kurzen Gewittern abgesehen, wieder deutlich ruhigeres Sommerwetter ein. Hitze ist dann auch kein Thema mehr, so liegen die Höchstwerte am Samstag und Sonntag bei meist 23 bis 24 Grad.