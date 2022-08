Absam – Einbrecher haben sich am Donnerstagnachmittag an einem Wohnhaus in Absam zu schaffen gemacht. Zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr schlugen der oder die Täter laut Polizei eine ebenerdig gelegene Fensterscheibe ein. Das Haus wurde durchsucht, diverser Schmuck wechselte den Besitzer. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. (TT.com)