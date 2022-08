Rekordinflation: Herbstlohnrunde wirft Schatten voraus

Innsbruck – Die Rekordinflation wirft bereits ihre Schatten auf die Herbstlohnrunde voraus. Am 19. September steigen die Metaller in den Ring, mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften läuten sie das Feilschen um höhere Löhne und Gehälter ein. Die „rollierende“ Inflationsrate der letzten zwölf Monate, an der sich die Lohnverhandlungen orientieren, dürfte laut dem Tiroler Gewerkschafter Robert Koschin zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen. „Unsere Grundsätze, dass wir unter der Inflationsrate sowieso nicht abschließen, sind ja bekannt“, betont Koschin. „Und lediglich die Inflation abzugelten wäre ja auch nur eine Nulllohnrunde. Darüber hinaus geht es auch um eine Abgeltung für letztes Jahr.“ Man habe eine gute wirtschaftliche Situation gehabt, so der Gewerkschafter, die Produktion habe nach dem Corona-Knick rapide nach oben gezeigt. „Wir haben in den Unternehmen überaus positive Entwicklungen gesehen, speziell die Industrie sucht Personal.“ Ob die Lohnforderungen der Metaller am zweistelligen Prozentbereich kratzen werden, wie es zuletzt beispielsweise auch der Präsident des Pensionistenverbandes Peter Kostelka für die Pensionisten forderte? Ganz ausschließen will das Koschin nicht. „Es könnte schon sein, dass es sich am Rande des zweistelligen Bereichs bewegt.“