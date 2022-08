Teodor Currentzis und „musicAeterna“: Salzburgs Popstar der Klassik

Einmal stillzustehen, kommt nicht in Frage: Teodor Currentzis ist Dirigent, Antreiber und Gesangscoach in Personalunion.

Salzburg – Am Ende ist alles auf den Beinen. Im Großen Festspielhaus kommt es zu nachgerade euphorischen Eruptionen. Die verwöhnte hiesige Klientel liegt ihm zu Füßen: Teodor Currentzis bei den Salzburger Festspielen – das hat sich zu einer Marke entwickelt, seit Intendant Markus Hinterhäuser den herausragenden Dirigenten und sein exzellentes Ensemble musicAeterna im Jahr 2017 erstmals an die Salzach holte.

Inzwischen sind Currentzis’ Auftritte in den Spielstätten der Hofstallgasse publikumsträchtige Selbstläufer auf hohem Niveau, ähnlich dem „Jedermann“, nur künstlerisch ungleich ergiebiger und bereichernder.

Mit 50 ist Currentzis der frisch und unverbraucht wirkende Popstar unter den Dirigenten. Er drückt den Altersschnitt auch auf den Rängen. Ungewöhnlich viel Jungvolk lauscht ergriffen seinem (eingangs erwähnten) Gastspiel mit musicAeterna am vergangenen Mittwoch.

Aus Angst um sein in St. Petersburg ansässiges Musikerkollektiv, heißt es. Dieses würde bei der bloßen Nennung des Wortes „Krieg“ in der Heimat Schwierigkeiten mit dem Regime bekommen.

So kann man es sehen. Aber auch so: Currentzis schweigt, weil die staatsnahe russische VTB Bank, auf der Sanktionsliste der EU stehend, seine Arbeit finanziell unterstützt. Im Glashaus wirft man bekanntlich nicht mit Steinen.

Das Festspielhaus selbst wirkt wie ein Glassturz. Die Debatte über den Hauptakteur des Abends scheint daran abzuprallen. Wer sich als Gast in Currentzis’ Kosmos begibt, ist bald fasziniert von der Andersartigkeit des Vortrags.

Großartig das Orchester und die sängerischen Leistungen. Bariton Matthias Goerne, präsent, sattelfest, und Nadezhda Pavlova, dramatisch durchdringend ihr Sopran, vermitteln in vielen Nuancen eine bitterschöne Agonie. Currentzis steht keine Sekunde still. Unermüdlich feuert er die Solisten an, singt jedes Wort leise mit.