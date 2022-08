Innsbrucker ÖVP setzt auch in der Stadt auf Hausbesuche

Innsbruck – Im urbanen Raum tut sich die ÖVP bekanntlich am schwersten. Bei der Gemeinderatswahl im Februar dieses Jahres hat man vor allem in den Städten herbe Verluste eingefahren. Die Politikverdrossenheit sei nun mal im urbanen Raum am größten, erklärt Stadtparteiobmann Christoph Appler, der als ÖVP-Spitzenkandidat für den Wahlkreis Innsbruck-Stadt ins Landtagswahl-Rennen geht. Zudem lasse sich der für einen Wahlerfolg so wichtige persönliche Kontakt in der Stadt schwieriger herstellen. Und der Rückenwind aus Wien fehle momentan auch.

„Es wird nicht einfach“, ist sich Appler bewusst. Da hilft nur eines: laufen, laufen, laufen. 25.000 Hausbesuche will das Innsbrucker ÖVP-Team im Wahlkampf absolvieren. Mit Platz eins ist der Einzug in den Landtag für Appler so gut wie gesichert. Klubobmann im Innsbrucker Gemeinderat will er trotzdem bleiben. „Stadt und Land sind eng miteinander verzahnt. Viele Probleme sind nur gemeinsam lösbar“, erklärt der Arzler. Als „Kümmerer“ will er die Themen im Gemeinderat aufgreifen und direkt in den Landtag bringen. Auf Platz zwei der Innsbruck-Liste ist Seniorenvertreterin Klara Neurauter gereiht, hinter ihr LA Mario Gerber (der über die Landesliste mit Platz fünf abgesichert ist). Als Wirtschaftsbundobmann will Gerber das Gewerbegebiet Rossau weiterentwickeln. Zudem gibt er ein klares Bekenntnis zum Flughafen Innsbruck ab. (dd)