Tiroler VP lehnt ab: An Landesumlage wird nicht gerüttelt

Innsbruck – Wer und wie soll entlastet werden? Darüber wurde seit der Präsentation des neuen Anti-Teuerungspakets der schwarz-grünen Landesregierung am vergangenen Montag – mitten im laufenden Landtagswahlkampf – eine veritable Debatte entfacht. In erster Linie rund um die vom Land gewünschte Gebührenbremse in den Kommunen. Gemeinden, welche Müll- und Kinderbetreuungstarife 2023 nicht erhöhen, sollen ihre Ausfälle via 10-Mio.-Euro-Topf kompensieren können.