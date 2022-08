Propan als Kühlmittel: Forscher sehen viel Potenzial für Klimaschutz

Wien/Laxenburg – Nicht nur Freunde des Campingkochers verbinden Propangas eher nicht mit dem Begriff "Kühlmittel", es kann aber als solches etwa in Klimaanlagen eingesetzt werden. Forscher vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg (NÖ) haben nun im Fachblatt PNAS berechnet, dass Propan als Ersatz für herkömmliche Kältemittel die Klimaerwärmung ein Stück weit einbremsen könnte. Dem breiteren Einsatz stehen aber noch gesetzliche Vorgaben entgegen.

Seit dem "Montreal Protokoll" aus dem Jahr 1987 haben sich 198 Staaten – darunter auch Österreich – dazu verpflichtet, auf Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) zu verzichten. Die nun in Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen verwendeten Fluorkohlenwasserstoffe (FKWs) haben jedoch den Nebeneffekt, dass sie den Treibhauseffekt antreiben. Und das nicht zu knapp: So speichert das Kühlmittel namens HFC-410A im Vergleich zu CO2 die 2256-fache Energie in Form von Wärme über 100 Jahre hinweg, heißt es in einer Aussendung des IIASA. Pallav Purohit vom IIASA hat mit Kollegen bereits im Frühjahr im Fachjournal Nature Climate Change berechnet, dass der Gebrauch dieser Verbindungen stärker reduziert werden müsste als in internationalen Abkommen bisher vereinbart.