„She-Hulk“: Wie Captain America seine Unschuld verlor

Während die Marvel-Blockbuster zuletzt – im „Multiverse of Madness“ zum Beispiel oder bei „Thor: Love and Thunder“ – deutliche Ermüdungserscheinungen zeigten, brauchten die Serien etwas Anlaufzeit. Nach inzwischen sieben bei Disney+ abrufbaren Serien lässt sich sagen: Sie sind immer dann am besten, wenn die Superhelden-Sache in den Hintergrund tritt oder die mitverantwortete Superhelden-Schwemme selbst thematisiert wird: „Hawkeye“ funktionierte als vorweihnachtlicher Spaß über die Kommerzialisierung der Vorweihnachtszeit – mittels Marvel-Musical zum Beispiel –, „Ms. Marvel“ führte zuletzt nicht nur die Wirrnisse der Adoleszenz vor, sondern auch jene übersteuerten Fandoms, und jetzt beantwortet „She-Hulk: Die Anwältin“ die Fragen, ob Superhelden für ihr Tun juristisch belangt werden können und auch Superschurken Anspruch auf Rechtsbeistand haben. Achtung, Spoiler: Ja und ja. Deshalb richten namhafte Kanzleien eigene Abteilungen ein – und eine brüstet sich sogar damit, mit She-Hulk eine Anwaltin mit Superkräften in ihren Reihen zu haben. Wie Jennifer Walters (Tatiana Maslany) zu diesen Kräften kam, wird in Episode eins recht überraschungsarm runtererzählt. Dazu nur so viel: Ihr Cousin Bruce (Mark Ruffalo) hat einiges damit zu tun.