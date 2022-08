Pussy Riot, Schlagerstars, Weinfest, Bergleuchten: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das Brixentaler Bergleuchten sorgt für leuchtende Augen, auf die Ohren gibt es von den Schlagerstars Melissa Naschenweng und Andreas Gabalier. Die Beine werden beim Zillertaler Steinbockmarsch bzw. -Lauf beansprucht und beim Rollenrodelrennen in Ried i. O. darf mit Händen und Stimme lauthals angefeuert werden – das und mehr ist am Wochenende los in Tirol. © APA/TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental/TT

📅 FREITAG (19. August)

🎶 ➤ Konzert von „Pussy Riot" im Treibhaus: Die Anti-Putin-Aktivistinnen von „Pussy Riot“ feiern in ihrem neuen Album das Matriarchat. Am Freitag ist das Kollektiv zum zweiten Mal in Tirol zu Gast. Ab 22.10 Uhr bespielen die Russinnen den Turm im Innsbrucker Treibhaus für ein Benefizkonzert. Die Einnahmen kommen einem Kinderkrankenhaus in Kiew zugute. „Was genau das Publikum erwartet, kann man bei Pussy Riot nie vorher sagen“, blickt Treibhaus-Chef Norbert Pleifer dem Auftritt entgegen. Tickets gibt es HIER.

Schon im Mai gaben „Pussy Riot" in St. Johann in Tirol ein Konzert. © EXPA/JOHANN GRODER

🎶 ➤ Herbert Pixner Projekt in Kufstein: Das außergewöhnliche Musikprojekt macht auf seiner Jubiläumstour Halt in Kufstein. Seit 15 Jahren gibt es „feinste handgemachte Musik aus den Alpen“ – und das wird ab 20 Uhr auf der Festung gefeiert. Exklusiv für diese Tour wird die Besetzung durch die Hackbrett- und Harfenvirtuosin Katrin Unterlercher erweitert und natürlich haben Herbert Pixner, Manuel Randi, Heidi Pixner und Werner Unterlercher ein neues Album im Gepäck. Tickets gibt es HIER.

​☀️ ➤ Sundowner in der Axamer Lizum: Die Atmosphäre am Sonnenplateau „Hoadl-Haus“ auf 2340 m mit dem sensationellen Ausblick auf die Kalkkögel und die umliegende Bergwelt wird am Freitagabend noch besser: Ab 16 Uhr laden DJ Andy und DJ Ovalley zum gemütlichen Sundowner. Mit der Olympiabahn der Axamer Lizum geht’s gemütlich hinauf zur Sonnenterrasse.

🎤 ➤ Open Air mit Melissa Naschenweng in Matrei i. O.: Nachdem es 2021 verschoben werden musste, findet das große Open Air mit Melissa Naschenweng auf der PanoramA Terasse in Matrei nun am Freitag statt. Auch die Zellberg Buam und Die Wolayer Seer treten auf. Einlass in das Festgelände ist ab 17 Uhr, es gibt auch einen Shuttleservice. Tickets gibt es bei der Dolomitenbank im VVK um 25 Euro, an der Abendkasse um 30 Euro. Mehr Infos HIER.

🎶 ➤ Konzert von Norman Stolz in Gaimberg: Der Osttiroler Ausnahmekünstler Norman Stolz gastiert mit seiner Band um 20 Uhr im Brennstadl in Gaimberg. Der Dialektsänger und Musiker tritt dort im Rahmen der „An Summa Dahoam“-Tour auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf in der Dolomitenbank Lienz, Heinfels und Matrei (€ 12,-) und an der Abendkassa (€16,-) erhältlich.

🎭 ➤ Sommertheater Kitzbühel: „Gate 23“: Letzter Vorhang für die Komödie „Gate 23“ im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel. Unter der Regie von Reinhard Hauser spielen Sandra Cirolini, Leopold Dallinger, Gerhard Dorfer, Theresa Lehmann und Jasper Bätge-Mejia. Die Komödie um Zufall und Bestimmung im Leben, bei der man auch in das Geheimnis der Primzahlen eingeweiht wird, verspricht einen unterhaltsamen Abend. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenreservierungen unter +43 664 3142101, per Mail an karten@eventarts.at

Neben Sandra Cirolini und Leopold Dallinger (r.) spielt unter anderem auch Gerhard Dorfer in „Gate 23“. © Markus Mitterer

​📍 ➤ SummaTreff in Kirchbichl: Das beliebte Kirchbichler Sommer-Event wird zehn Jahre alt – die Veranstalter präsentieren heuer Altbewährtes gemischt mit neuen Ideen. Ein letztes Mal am 19. August gibt es von 19 bis 23 Uhr vor der Volksschule Musik, Tanz und besondere Schmankerl. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Parkgarage statt.

📅 FREITAG & SAMSTAG (19. & 20. August)

🎤 ➤ Musikfestival Kitzbühel mit Andreas Gabalier (and friends): Zwei Tage lang wird die Gamsstadt wieder zum musikalischen Hotspot der Schlagerwelt. Zum 8. Mal in Folge gibt sich Andreas Gabalier bei dem riesigen Open-Air-Musikfestival die Ehre. Erstmals vor dem großen Konzert am Samstag tritt der Volks-Rock'n'Roller mit von ihm persönlich ausgesuchten „Friends" auf – in die Tennisarena kommen der Komiker Mario Barth, die Sänger Johnny Logan, Sasha und Gregor Meyle. Zudem sind auch die Bands The Monroes und Tirolerisch g'spielt mit dabei. Am Samstag tritt Gabalier dann mit seiner Band auf. Tickets gibt es HIER.

📽️ Video | Musikfestival Kitzbühel 2017

📽️ Video | Musikfestival Kitzbühel 2017

🎧 ➤ Alles Gute Festival in Innsbruck: Nach „Botanica" geht die zweite Auflage des Alles Gute Festivals am Wochenende in seine zweite (und letzte) Runde. Ort des musikalischen Geschehens ist der Platz vor dem Landestheater. Für den Sound verantwortlich sind am Freitag und Samstag unter anderem Niju, Dives und Cyril Cyril. Genauere Infos zum Programm gibt es HIER.