„Marco Pogo“ Wlazny lieferte als erster Unterstützungserklärungen ab

Am Mittwoch war Wlazny in Innsbruck unterwegs.

Wien – Dominik Wlazny, vulgo "Marco Pogo", hat die für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl nötigen 6000 Unterstützungserklärungen gesammelt und am Freitag bei der Bundeswahlbehörde abgeliefert. Er sei selbst "überrascht", dass es so schnell gegangen sei, betonte er. Derweil waren die anderen Kandidaten noch fleißig beim Sammeln.

Wlazny zeigte sich erfreut, dass dies nun bereits am siebenten Tag gelungen ist: "Das ist eine tolle Sache." Seine Kandidatur sei von Beginn an ein ernsthaftes Projekt gewesen, und er werde die Verantwortung nun auch wahrnehmen. Großartiges Budget habe er keines, dafür aber "fantastische Unterstützer". Zudem sei er überzeugt, dass man mit "guten Ideen" bei den Wählern punkten könne. Die Zeiten, "in denen man das Land zuplakatiert hat", seien ohnedies vorbei, so der 35-Jährige.