Urlauberauto ging in Maurach in Flammen auf, vierköpfige Familie unverletzt

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Maurach – Auf der Achenseestraße im Ortskern von Maurach ist am Donnerstagabend das Auto einer vierköpfigen französischen Familie in Flammen aufgegangen. Gegen 19.10 Uhr hatte der 51-jährige Lenker eine Warnleuchte bemerkt und Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sehen, woraufhin er sofort anhielt. Die Eltern und ihre zwei Kinder konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Fahrzeug zu brennen begann. Sie kamen mit dem Schrecken davon.