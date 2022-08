Nach Sturz mit Pkw kollidiert: 20-Jährige Bikerin in Bichlbach verletzt

Bichlbach – Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Freitagvormittag in Bichlbach eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Deutschland verletzt worden. Die Frau war auf der Fernpassstraße in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als sie gegen 11.15 Uhr aus unbekannter Ursache stürzte und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Ein entgegenkommender Autofahrer (45) aus Deutschland konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision.