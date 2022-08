16-jähriger Motorradfahrer prallte in Nassereith gegen Auto

Nassereith – Nach einem Unfall in Nassereith musste am Freitagabend ein 16-Jähriger in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei war der Motorradfahrer gegen 19.50 Uhr auf der Fernpassstraße (B179) unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn stürzte und frontal gegen einen entgegenkommendes Auto prallte.