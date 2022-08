Kia Sorento: Steter Quell großer Reisefreude

St. Lorenzen – Die Alternativen, keine Frage, sind schon da: Wer den Sorento begehrt, kann wahlweise mit Vollhybridtechnologie oder mit einem Plug-in-Hybridsystem zeigen, dass er nicht mehr auf den umstrittenen Diesel angewiesen ist. Der hat aber, solange die Ladeinfrastruktur für Elektroautos national und international hohen Ausbaubedarf signalisiert, noch seine Berechtigung, jedenfalls für die Langstrecke. Nun gut, es böten sich Zug und Bus, ja sogar das Flugzeug an – oder gar das Daheimbleiben, um sich nicht den zeitraubenden Mühen am Flughafen oder im Stau aussetzen zu müssen, obendrein dem Klima nicht zu schaden.

Doch für die Horizonterweiterung bleibt die Mobilität eine unerlässliche Bedingung, hierfür wählten wir in diesen Wochen den Sorento, betrieben noch mit einem Selbstzünder. Der besteht aus vier Zylindern, die zusammen 2,2 Liter Hubraum kreieren, um ein sattes Drehmoment von 440 Newtonmetern zu erzeugen und bis zu 202 PS Leistung zu erzielen. Die Dämmung ist gerade noch okay, das Kraftangebot überreichlich. Nicht immer glückt es der Achtstufenautomatik, die richtige Übersetzung zu wählen, im Großen und Ganzen trägt sie jedoch zur Harmonie bei, die es auf ausgewählten Langstrecken einfach braucht. Hinzu kommen ein überaus komfortables Fahrwerk, eine hohe Sitzposition und eine Fülle von Fahrerassistenzsystemen und Komfortschmankerln, die für ein stressfreies Vorankommen sorgen. Mehr als zufrieden waren wir mit dem Navigationssystem, mit dessen Darstellung und Zielfindung, ebenso mit dem hochwertigen Head-up-Display und dem volldigitalen Instrumentarium. Überaus offen zeigt sich der Sorento gegenüber mobilen Apparaten, Anschlussstellen (USB) gibt es in Hülle und Fülle, via Bluetooth lassen sich die Gerätschaften ebenso verbinden. Die Klangqualität überzeugt, die Memoryfunktion nicht immer.