Tarifstreit: Sondierungen zwischen Piloten und Lufthansa ergebnislos

Frankfurt – Bei der Lufthansa-Muttergesellschaft sind die Sondierungsgespräche mit den streikbereiten Piloten zunächst ergebnislos geblieben. Gewerkschaft und Unternehmen bestätigten am Samstag, dass bisher bei mehreren vertraulichen Gesprächen kein Ergebnis erzielt worden sei. "Wir wollen im Gesprächsmodus bleiben und haben daher der Vereinigung Cockpit weitere Termine angeboten, um (...) zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.

Die Gewerkschaft schloss weitere Gespräche ebenfalls nicht aus. Das weitere Vorgehen müsse in den nächsten Tage beraten werden, sagte ein Sprecher. Zu einem Bericht des Fachportals "aero.de", demzufolge nun ein Streik bei der hochprofitablen Frachttochter Lufthansa Cargo "im Raum steht", sagte der VC-Sprecher: "Es gibt definitiv keinen Streikbeschluss." Bei der Lufthansa Cargo hatten die Piloten in einer Urabstimmung besonders hohe Bereitschaft gezeigt, für ihre Forderungen in einen Arbeitskampf zu gehen.