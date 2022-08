Sofia Polcanova bei EM in München im Einzel-Finale

München – Sofia Polcanova kämpft am Sonntag bei den Tischtennis-Europameisterschaften in München um ihr erstes Einzel-Gold. Die Oberösterreicherin setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen die Deutsche Sabine Winter 4:3 (9,3,-6,12,-9,-9,10) durch. Im Endspiel am Sonntag (14.30 Uhr) wartet auf die 27-Jährige die Siegerin der Partie zwischen Nina Mittelham und Shan Xiaona, ebenfalls aus dem Gastgeberland, das im Anschluss in der gut besuchten Rudi-Sedlmayer-Halle angesetzt war.