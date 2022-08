Mit E-Bike über Böschung gestürzt: 70-Jähriger in Ried tödlich verunglückt

Ried im Oberinntal – Bei einem Fahrradunfall ist am Samstagnachmittag in Ried im Oberinntal ein 70-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit einem E-Bike auf dem Gemeindeweg im Bereich der „Gstalser Brücke“ in Richtung Pfunds unterwegs, als er mit dem Hinterrad über den Rand des Weges geriet. Der Deutsche stürzte rücklings über die Böschung und blieb regungslos liegen.