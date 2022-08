22 Luftreinigergeräte für Tiroler Klassen, steigende Heizkosten und gutes Lüften

Innsbruck – In drei Wochen ist in Tirol wieder Schulbeginn, eine Woche vorher im Osten Österreichs. Am 29. August wird seitens der Bundesregierung ein gesamter Variantenplan verkündet – dieser soll im Einklang mit Schulen stehen. Weiterhin keine Richtlinien wird es bezüglich CO2-Vorgaben in den Klassenzimmern geben. Eine Tiroler Erhebung zur Lüftungssituation im vergangenen Schuljahr hat ergeben, dass es nur sehr wenige Klassenräume gibt, in denen sich die Fenster nicht für ordentliches Lüften eignen. Für betroffene Schulen wurden 22 Luftreinigungsgeräte angeschafft. Laut Bildungsdirektion sind in jedem Schulneubau künftig fix Lüftungsanlagen eingeplant.