Anführer von Militäraufstand in Peru nach 17 Jahren enthaftet

Lima – In Peru ist Antauro Humala, Anführer eines 2005 gescheiterten Militäraufstands, vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis Ancon II im Norden der Hauptstadt Lima sagte der ehemalige Major, er sei weiter "sehr stolz darauf, was wir in Andahuaylas getan haben". Mehrere Dutzend Anhänger erwarteten ihn vor dem Gefängnis und riefen "Antauro, Präsident".