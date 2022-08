Alte Tresore in Kanal nahe Venedig gefunden

Venedig – Vier alte, von Wasser und Rost zerfressene Tresore sind auf dem trockenen Grund eines Kanals in der Gegend von Vigonovo bei Venedig entdeckt worden. Vermutungen zufolge könnte es sich um die Tresore handeln, die die berüchtigte Kriminellenbande "Mala del Brenta" um den bekannten Verbrecher Felice Maniero nach Raubüberfällen entsorgt hat.

Angesichts ihres Zustands könnten die Tresore bereits vor mehr als 30 Jahren in den Kanal geworfen worden sein, berichtete die lokale Tageszeitung Il Gazzettino. Damals hatte die Bande in der Region Venetien mit Raubüberfällen und Schießereien für Aufregung gesorgt. In einem nahe gelegenen Gebiet unweit des Flusses Brenta ließen sie auch Autos verschwinden, die sie für ihre Überfälle benutzt hatte.