In Turnschuhen auf dem Monte Rosa: Kritik am König der 8000er

Aosta – In Turnschuhen und kurzen Hosen in 4554 Meter Höhe auf der Spitze des Monte Rosa. Mit diesem auf Facebook veröffentlichten Foto hat sich der nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja, der in weniger als sechs Monaten alle 14 Berge mit einer Höhe von über 8000 Metern bestiegen hat, scharfe Kritik zugezogen.